У МЗС Китаю заявили про готовність співпрацювати з ЄС, про війну в Україну не згадували

Міністр закордонних справ КНР Ван Ї заявив, що Китай і Європейський Союз є стратегічними партнерами, спільні інтереси яких значно переважають розбіжності, та запевнив у готовності розвивати всебічну взаємодію з блоком, не згадавши при цьому про війну. Заяву він зробив на пресконференції в Пекіні за результатами переговорів із французьким колегою Стефаном Сежурне, повідомляє Укрінформ.

"Від початку цього року обміни між Китаєм та ЄС на всіх рівнях повністю відновлені, активізувалася співпраця і в Євросоюзі зростає раціональне розуміння Китаю та бажання співпрацювати з Китаєм" , - сказав Ван.

За його словами, "деякі далекоглядні люди в Європі" вважають, що відокремлення від Китаю становить реальні ризики, натомість факти засвідчили, що Китай є партнером для ЄС, а не супротивником.

"У цьому питанні позиція Китаю дуже чітка, тобто відкритість приносить прогрес, а ізоляція неминуче призведе до відсталості" , - зауважив глава китайської дипломатії.

Він заявив, що уряд Китаю постійно полегшує доступ до внутрішнього ринку, оптимізує транскордонні потоки даних і сприяє обмінам між людьми.

"Рішучість Китаю розширювати відкритість та поглиблювати взаємовигідну співпрацю з Євросоюзом не зміниться. Ми готові прац ﻿﻿ ювати з ЄС як із постійним партнером в економічній і торговельній сферах, пріоритетним партнером у науковій і технологічній царинах та надійним партнером у виробництві і постачанні" , - заявив глава МЗС Китаю.

Водночас він не згадав про російське вторгнення в Україну. ЄС постійно закликає Пекін натиснути на Москву та змусити припинити війну. Очільники Євросоюзу також неодноразово застерігали Китай, що майбутнє його відносин із ЄС безпосередньо залежатиме від участі в припиненні російського вторгнення в Україну.