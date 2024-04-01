Мобільний застосунок monobank відновив роботу після збою напередодні, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив у Telegram співзасновник monobank Олег Гороховський.

"Ось щоразу, коли в нас щось йде не так, я секунду заздрю старим, класичним банкам, які оновлюють застосунок раз на рік і падають не частіше, ніж один раз на рік.

Але потім ми оживаємо, і я радий, що наші збої є результатом постійного бажання ще щось поліпшити або увімкнути щось раніше, ніж потрібно. Краще падати, вставати і бігти, ніж сидіти і дрімати. Перепрошую у всіх, кого ми підвели. Зараз все гаразд", - написав він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що у роботі мобільного застосунку monobank 1 квітня стався масштабний збій. Зокрема, користувачі скаржились на неможливість авторизуватися в онлайн-банкінгу.