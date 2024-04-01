ДПС: З початку року до бюджету надійшло податків на понад 400 млрд грн

До зведеного бюджету у січні – березні 2024 року по платежах, що контролюються Державною податковою службою, надійшло 401,4 млрд грн, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Зазначається, що до державного бюджету надійшло 303,7 млрд грн, до місцевих бюджетів - майже 97,8 млрд грн.

При цьому надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у січні - березні 2024 року становили 280 млрд грн. На рахунки платників відшкодовано 32,7 млрд грн ПДВ.

Нагадаємо:

Протягом січня-березня 2024 року до державного бюджету України перераховано 136,8 млрд грн митних платежів, що на 35,6% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.