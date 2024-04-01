У Німеччині закликають пришвидшити процес працевлаштування українців

Асоціація міст та муніципалітетів Німеччини закликає пришвидшити інтеграцію українських біженців на ринку праці, дозволивши їм працевлаштовуватись без знання німецької мови, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє tagesschau.

За словами генерального директора асоціації Андре Бергеґґер, німецька влада має прискорити процес інтеграції українців на ринку працю, змінивши правила працевлаштування біженців.

"Ми все ще занадто забюрократизовані та негнучкі, коли йдеться про інтеграцію ринку праці. Повинна бути можливість влаштуватися на роботу без попереднього проходження мовних та інтеграційних курсів" , – зазначив Бергеґґер.

Він також закликав до того, щоб інтеграційні заходи та вивчення мови можна було проходити одночасно з працевлаштуванням. Оскільки кількість пропонованих інтеграційних курсів стагнує, влада має бути готові до того, що біженці з України продовжуватимуть прибувати.

"Також малоймовірно, що більшість українців повернуться на батьківщину в найближчому майбутньому. Тому нам потрібні стійкі інтеграційні структури для цієї групи" , - додав Бергеґґер.

Нагадаємо:

На кінець січня 2024 року за кордоном через війну перебуває 4,9 млн українців. Від 1,4 до 2,3 млн осіб можуть залишитись за межами України.