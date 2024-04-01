Федоров: Україна має дрони з дальністю ураження понад 1000 км
Україна значно збільшила виробництво дронів дальньої дії у 2024 році порівняно з минулим роком, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить заява міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в інтерв'ю Welt.
За його словами, цьогоріч виробництво дронів дальньої дії вдалось збільшити вдесятеро порівняно з минулим роком.
"Більшість дронів, які атакували російські НПЗ, мають радіус дії від 700 до 1000 км, але зараз є моделі, які можуть пролетіти понад 1000 км", - розповів Федоров.
Міністр вважає, що саме від розвитку безпілотних технологій залежить результат війни. Однак наразі не можна сказати, хто перемагає у технологічній війні - на одних ділянках ми виграємо, на інших росіяни перевершують нас.
Виробництво дронів в Україні
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський пообіцяв "здивувати" РФ дронами та системами РЕБ, які виробляють у нашій країні.
При цьому міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявляв про те, що Україна наздогнала Росію у кількості вироблених дронів, які є аналогами "Шахедів".
Також він зазначав, що Україна робить успіхи у виробництві інших ударних безпілотників.
Додамо, раніше у березні заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр заявила проте, що цього року позначки виробництва українських безпілотників можуть досягти двох мільйонів.