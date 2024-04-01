Зеленський провів спеціальну нараду щодо роботи з НАТО: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський повідомив 1 квітня, що провів спеціальну нараду щодо роботи з НАТО стосовно сумісності та перспектив на 2024 рік, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє звернення Зеленського.

"Провів сьогодні спеціальну нараду щодо нашої роботи з Альянсом стосовно сумісності та перспектив на цей рік. Усі наші міжнародники були, міністр оборони, міжнародна команда міністерства. Цей рік ставить перед відносинами між Україною та НАТО кілька фундаментальних питань".

Зокрема, як зазначив глава держави, це стосується саміту у Вашингтоні і багатьох інших аспектів взаємодії.