Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Розі, є поранена

Російські війська о 20:35 1 квітня завдали ракетного удару по Кривому Розі, травмували 42-річну жінку, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"По наслідках ракетної атаки по місту о 20 35. Без деталей. Травмовано жінку 42 роки, вже в лікарні, не важка.

Є невелика кількість вибитих вікон. Комунальники вже працюють".

Голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що зайнялася лісосмуга в результаті удару. У будинку неподалік вибуховою хвилею вибиті вікна.