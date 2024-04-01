ОВА: Росіяни 22 рази обстріляли Сумську область, поранено людину

Російські війська 1 квітня здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, загалом зафіксували 113 вибухів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Сумська ОВА в Telegram.

На Середино-Будську громаду ворог запустив FPV-дроном, завдав авіаудару з літака ракетами типу НАР (4 вибухи) та здійснив мінометний обстріл (3 вибухи). Внаслідок мінометного обстрілу одна людина поранена.

У Есманьській громаді ворог бив з мінометів (12 вибухів). Також були обстріли FPV-дронами (3 вибухи).

У Шалигинській громаді росіяни скинули 2 міни.

У Хотінській громаді росіяни здійснили обстріли з мінометів (6 вибухів), РСЗВ (20 вибухів), артилерії (4 вибухи) та здійснили обстріл FPV-дроном (1 вибух).

У Юнаківській громаді здійснив мінометний обстріл (8 вибухів) та артобстріл (4 вибухи).

У Свеській громаді відбувся обстріл FPV-дроном (1 вибух).

У Великописарівській громаді ворог вдарив з мінометів (32 вибухи).

У Краснопільській громаді росіяни завдали авіаудари з гелікоптера ракетами типу НАР (12 вибухів).