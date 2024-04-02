Українці у березні скоротили купівлю валюти у банках на 30% – НБУ

Населення України в березні 2024 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,555 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,130 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 574,9 млрд доларів.﻿ Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Обсяг купівлі впав у порівнянні з лютим на 30,3%, коли українці купили 824,5 млн доларів.

Валютні резерви українців

Зазначимо, що іноземна валюта залишається основною формою заощаджень для українців. Національний банк України повідомив про зростання обсягів готівкової валюти поза банками у 2023 році на 11,8 млрд доларів. Цей обсяг включає готівкову валюту як населення, так і бізнесу. НБУ не публікує абсолютних цифр, але попередні відкриті дані свідчать, що ця сума досягла 120 млрд доларів.

За даними НБУ, за січень-лютий 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 3,1 млрд доларів, за відповідний період 2023 року - у 2,1 млрд доларів.

Нагадаємо, за 2022 рік населення продало валюти на 14,461 млрд доларів і купило на 15,341 млрд доларів. Чиста покупка склала 880 млн доларів.

За 2021 рік населення продало валюти на 26,208 млрд доларів і купило на 24,614 млрд доларів. Чистий продаж склав 1,594 млрд доларів.