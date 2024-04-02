Блінкен відвідає Європу: говоритиме про Україну та Газу

Цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Францію та Бельгію для переговорів з широкого кола питань, включаючи обговорення ситуації в Україні, Газі та Гаїті, а також для проведення торговельних переговорів з Європейським Союзом та Вірменією, повідомляє Голос Америки.

Блінкен розпочинає своє турне в Парижі, де, як повідомили в Держдепартаменті, він зустрінеться з президентом Еммануелем Макроном і говоритиме про підтримку України, запобігання розширенню війни Ізраїлю та ХАМАС у Газі та забезпечення стабільності на Гаїті.

Сполучені Штати та Франція - серед найбільших прихильників України протягом двох років після того, як Росія почала вторгнення.

Блінкен також має намір висловити підтримку США Організації ООН з питань освіти, науки та культури під час переговорів із генеральним директором ЮНЕСКО Одрі Азуле.

Головний дипломат США вирушить до Брюсселя на зустріч міністрів закордонних справ НАТО. У Брюсселі Блінкен також має зустрітися з українським колегою Дмитром Кулебою та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Тристороння зустріч між Сполученими Штатами, Європейським Союзом і Вірменією запланована на п'ятницю. Держдепартамент заявив, що основними питаннями сесії буде "підтримка з боку США та ЄС для економічної стійкості Вірменії, яка диверсифікує своє торговельне партнерство та працює над розв'язанням гуманітарних потреб".

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян очолять делегації.

На завершення візиту Блінкена до Бельгії, він проведе окремі переговори з ЄС з питань торгівлі та поширення технологій.