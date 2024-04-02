Як зростатиме ВВП України у 2024 році: Нацбанк вказав на ризики

За даними Державної служби статистики, у 2023 році реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України зріс на 5,3%. Економіка продовжить зростати і у 2024 році, але є певні ризики.﻿ Про це йдеться у коментарі Нацбанку, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"З одного боку, доволі високе зростання ВВП вдалося досягти після глибокого спаду у 2022 році (на 28,8%). З іншого - відновлення економіки в умовах активних бойових дій, високих безпекових ризиків та терористичних атак з боку росіян є значним результатом" , - йдеться в коментарі.

Економіка у 2023 році

Як зазначили в НБУ, упродовж 2023 року повномасштабна війна продовжувалася, Україна зазнавала ще більших втрат і руйнувань. Зокрема, на початку минулого року тривали обстріли енергетичної інфраструктури та зберігався дефіцит електроенергії.

Водночас з другої половини лютого ситуація в енергетиці стабілізувалася, передусім завдяки швидким ремонтам та посиленому захисту ППО. Це разом із високою адаптивністю бізнесу та населення, а також м'якою фіскальною політикою зумовило суттєве скорочення падіння ВВП у І кварталі 2023 року до 10,3% порівняно з 30,6% у ІV кварталі 2022 року, а надалі - зростання ВВП, зазначили в НБУ.

Улітку росіяни зруйнували Каховську ГЕС, що призвело до затоплення значних територій та перебоїв з водопостачанням у південних регіонах. Помітний негативний вплив упродовж усього року мало й зупинення діяльності бізнесу на час повітряних тривог. Проте, попри усі виклики війни, з ІІ кварталу 2023 року реальний ВВП повернувся до зростання, йдеться в коментарі.

Надсприятливі погодні умови торік зумовили рекордну врожайність більшості сільськогосподарських культур і відповідно збільшення врожаїв порівняно з 2022 роком. У результаті валова додана вартість сільського господарства повернулася до зростання.

Фактичні темпи зростання реального ВВП виявилися дещо нижчими за оцінку НБУ у січні (5,7%). Це, зокрема, може пояснюватися консервативнішими оцінками урожаїв зернових і зернобобових Державною службою статистики, пояснили в НБУ.

Прогноз на 2024 рік

За прогнозом НБУ, зростання реального ВВП триватиме впродовж цього року. Відновлення економіки підтримуватимуть збереження м'якої фіскальної політики завдяки значній міжнародній допомозі, поліпшення ділових очікувань та зростання доходів домогосподарств, заходи НБУ та уряду з підтримання макрофінансової стабільності.

"Однак зберігаються й ризики, пов'язані насамперед з війною. Так, обмежити економічне зростання можуть, зокрема, довше, ніж припускається, збереження безпекових ризиків та вища інтенсивність військових дій, подальші руйнування енергетичної інфраструктури та посилення міграційних тенденцій. Відчутний вплив може мати також зменшення врожайності основних сільськогосподарських культур, якщо погодні умови повернуться до середніх кліматичних норм" , - йдеться в коментарі.

Ці та інші чинники враховуватимуться в оновленому макроекономічному прогнозі НБУ, який буде оприлюднено 25 квітня.

Прогнози зростання ВВП на 2024 рік

Уряд України заклав у держбюджеті України прогноз зростання ВВП України у 2024 році на рівні 4,6%.

За прогнозом НБУ, у 2024 році реальний ВВП зросте на 3,6%, насамперед завдяки збереженню високих бюджетних видатків на тлі очікуваних обсягів міжнародної допомоги на достатньому рівні.

МВФ прогнозує, що у 2024 році темпи зростання економіки України знизяться до 3-4%.