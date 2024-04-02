Польські фермери знову заблокували пункт пропуску "Угринів" – ДПСУ

Польські фермери поновили блокування на напрямку пункту пропуску "Долгобичув" - "Угринів". Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє Українська правда.

За словами офіцера, 2 квітня українські прикордонники отримали від колег із Польщі інформацію щодо відновлення блокування для вантажівок цього пункту пропуску польськими фермерами з 09:00.

"Пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватись наступним чином: на виїзд з Польщі - по 3 вантажівки на 6 годин та в бік Польщі по 1 вантажівці на добу. Пропуск легкових транспортних засобів та автобусів в обох напрямках здійснюватиметься встановленим порядком" , – зазначив Демченко.

Таким чином, станом на ранок 2 квітня, заблокованими для українських вантажівок є три напрямки: пункти пропуску "Угринів", "Ягодин" та "Рава-Руська".

Нагадаємо, у четвер 28 березня польські протестувальники тимчасово припинили свої дії на період Великодня.