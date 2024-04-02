Блінкен прибув до Франції: обговорить з Макроном підтримку України

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув із візитом до Парижа, де проведе переговори з президентом Франції Емманюлем Макроном щодо підтримки України у війні з РФ та конфлікту між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС. Про це AFP розповіли в канцелярії президента Макрона, повідомляє Європейська правда.

За словами офіційних осіб, держсекретар та французькі лідери розглянуть результати міжнародної конференції, яку Париж провів у лютому, щоб забезпечити фінансову та військову підтримку України.

Зазначають, що Блінкен обговорить із Макроном "міжнародну кризу, що загострюється". Він також проведе переговори з міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне.

Як повідомили AFP в оточенні глави МЗС, обидві сторони хочуть "інтенсифікації" підтримки України.

Водночас міністерство закордонних справ Франції заявило, що Сежурне та Блінкен обговорять підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні в липні, а також "кризи" на Близькому Сході, в Україні та Судані.