Під час обстрілу Сектору Гази загинули іноземні волонтери

Сім співробітників гуманітарної організації World Central Kitchen (WCK), в тому числі з Польщі, загинули в результаті ізраїльської атаки в секторі Газа, повідомляє Європейська правда.

"World Central Kitchen з болем підтверджує, що семеро членів нашої команди були вбиті в результаті атаки Армії оборони Ізраїлю" , – заявила організація.

Серед загиблих – громадяни Австралії, Польщі та Британії, а також одна людина з американо-канадським громадянством. Також загинув палестинський водій.

WCK повідомила, що ці люди були вбиті в понеділок під час доставки вкрай необхідної продовольчої допомоги, яка прибула в Газу кількома годинами раніше на кораблі з Кіпру.

На відео, опублікованому в Інтернеті, видно, як парамедики перевозять тіла до лікарні і показують паспорти трьох загиблих. Серед них – польський паспорт.

Загиблі одягнені в захисний одяг з логотипом благодійної організації.

"Наразі ми в терміновому порядку перевіряємо цю інформацію. Ми звернулися за роз'ясненнями до ізраїльського посольства, сил безпеки та збройних сил Ізраїлю. Наразі ми маємо лише агентську інформацію. Ми також отримали інформацію від гуманітарної організації, яка допомагає населенню Гази" , – заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський