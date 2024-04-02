Естонія хоче купити 18 французьких САУ Caesar
Сили оборони Естонії можуть отримати 18 сучасних французьких самохідних артилерійських установок (САУ) типу Caesar. Про це міністр оборони Ханно Певкур сказав в інтерв’ю виданню Postimees, повідомляє Європейська правда.
За словами Певкура, 155-мм самохідні артилерійські установки є найважливішою закупівлею озброєнь у пакеті посилення Сил оборони.
З них планується сформувати окремий батальйон, який підпорядковуватиметься безпосередньо 1-й дивізії.
Наразі Сили оборони Естонії мають у своєму розпорядженні 24 самохідні артилерійські установки K9 "Грім".
Ще однією великою запланованою інвестицією є будівництво нового корабля для Військово-морських сил Естонії.
"Ми плануємо побудувати новий корабель самостійно, а не замовляти його", – сказав Певкур, додавши, що його орієнтовна вартість становитиме 30-40 млн євро.