Естонія хоче купити 18 французьких САУ Caesar

Сили оборони Естонії можуть отримати 18 сучасних французьких самохідних артилерійських установок (САУ) типу Caesar. Про це міністр оборони Ханно Певкур сказав в інтерв’ю виданню Postimees, повідомляє Європейська правда.

За словами Певкура, 155-мм самохідні артилерійські установки є найважливішою закупівлею озброєнь у пакеті посилення Сил оборони.

З них планується сформувати окремий батальйон, який підпорядковуватиметься безпосередньо 1-й дивізії.

Наразі Сили оборони Естонії мають у своєму розпорядженні 24 самохідні артилерійські установки K9 "Грім".

Ще однією великою запланованою інвестицією є будівництво нового корабля для Військово-морських сил Естонії.