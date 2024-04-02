Міжнародні люксові бренди почали зачиняти магазини у РФ – ЗМІ

Міжнародні люксові бренди, які після початку великого вторгнення Росії в Україну призупинили роботу в РФ, почали масово зачиняти свої магазини.﻿ Про це пише російське видання "Коммерсант", повідомляє Економічна правда.

Про закриття трьох московських бутиків Prada, в тому числі магазин у ГУМі, стало відомо зі звіту компанії. На початок 2024 року у бренду в Росії залишилося лише шість точок продажу.

Італійська Fendi відмовилася від оренди трьох приміщень у Москві. Також компанія з 1 серпня планує розірвати контракт на оренду бутика в ЦУМі.

Також договори оренди приміщень під бутики почало розривати російське представництво Chanel, яке до початку війни мало в Росії 17 бутиків, в основному в Москві.

Торік Swatch Group (Breguet, Harry Winston, Omega та Rado) розірвала договори оренди 15 своїх магазинів у Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах. Згідно зі звітністю "Свотч груп рус", у компанії залишилося 13 точок у Росії.

Видання нагадує, що всі ці марки призупинили постачання товарів у країну після ембарго ЄС та США на ввезення в Росію одягу, взуття та аксесуарів дорожчих за 300 доларів та 300 євро за одиницю продукції.

Відразу після початку вторгнення в Україну роботу своїх магазинів у Росії призупинили 27% закордонних люксових ритейлерів, підрахували в IBC Real Estate. Проте вони продовжували займати площі у ключових торгових коридорах та торгцентрах. Більшість брендів належить до великих груп - LVMH (Christian Dior, Givenchy, Bvlgari), Kering (Alexander McQueen, Balenciaga) і Richemont (Cartier, Chloe, Piaget).

У fashion-галузі зазначають, що представники люксу трималися, сподіваючись на зміну геополітичної ситуації, але нескінченно вкладати гроші в магазини, що не працюють, неможливо.

Так, на місці бутика Prada у ГУМі у березні 2024 року запрацював магазин китайського преміального бренду Ellassay. На місці Fendi у Стільниковому провулку відкриється магазин техніки Bork. Там же російський бренд Oskelly займе місце Versace, а 12storeez - Brunello Cucinelli, каже керівник департаменту досліджень та аналітик IBC Real Estate Катерина Ногай.

Водночас нові орендарі не можуть запропонувати власникам приміщень ті ставки, які могли дозволити собі люксові бренди, тому орендодавці не зацікавлені у розриві відносин.

Разом з тим є бренди, які все ще виконують договірні зобов'язання щодо орендних контрактів. Це Gucci, Van Cleef & Arpels, Hermes, Louis Vuitton та Dior. Але терміни договорів оренди в них добігають кінця, а питання подальшої діяльності в Росії залишається відкритим.

Нагадаємо, французький бренд Chanel, який вирішив залишитися в Росії після початку повномасштабної війни в Україні, у підсумку змушений згортати діяльність і розривати договори оренди бутиків.