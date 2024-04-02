Конгресвумен-трампістка застерегла Джонсона від голосування за підтримку України

Конгресвумен-трампістка Марджорі Тейлор Грін, яка раніше ініціювала відставку спікера Палати представників від республіканців Майка Джонсона, застерегла того від голосування за пакет фінансової підтримки України, повідомляє Європейська правда.

На тлі заяв спікера про розробку пакета підтримки Україні конгресвумен дала зрозуміти, що виступає проти його розгляду Палатою представників, звинувативши його в тому, що той поступився демократам у питанні безпеки кордону США з Мексикою.

"Якщо спікер Джонсон виділить ще 60 мільярдів доларів на оборону українського кордону після того, як він повністю профінансував смертельно небезпечний відкритий кордон від Байдена, це буде злий жарт над американським народом", – зазначила Грін, спотворивши мету законодавців та президента США, які прагнуть допомогти Україні вистояти у загарбницькій війні, що проти неї веде РФ.

Раніше Джонсон заявив, що планує зустрітися із конгресвумен та трампісткою Марджорі Тейлор Грін, яка ініціювала його відставку.

Нагадаємо, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон анонсував, що пакет допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення", серед яких – можливе виділення допомоги у кредит.

Ці заяви прозвучали після того, як Джонсон дав зрозуміти, що має намір проштовхнути законодавство, яке забезпечить фінансування України, але він ще не визначився, як саме виглядатиме проєкт.

Перед цим Грін ініціювала відставку спікера Джонсона, звинувативши його у тому, що він "занадто багато віддав" президенту Джо Байдену та демократам під час переговорів про фінансування уряду. Невідомо, чи їй вдасться зібрати достатньо голосів для своєї ініціативи.