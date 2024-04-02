Безпілотник пошкодив підстанцію: ситуація в енергосистемі України

Внаслідок російської атаки безпілотників пошкоджені підстанцію та високовольна лінія.

Про це повідомили﻿ в компанії "Укренерго".

"Вночі російський БПЛА пошкодив обладнання на одній з підстанцій "Укренерго". Також уламки ракети пошкодили високовольтну повітряну лінію 330 кВ. Тривають аварійно-відновлювальні роботи" , – йдеться в повідомленні.

У компанії зазначають, що обмеження діють для всіх споживачів на Харківщині та для промисловості у Кривому Розі.

Також повідомляється, що вітряна та сонячна погода сприяє роботі "зеленої енергетики". Учора обмежували роботу сонячних та вітрових електростанцій для підтримки балансу між споживанням та виробництвом.

Імпорт електроенергії відбувається здебільшого в ранкові та вечірні години з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 10 867 МВТ*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 574 МВт. Експорт не планується.