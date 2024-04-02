Кулеба обговорив з главою МЗС Нідерландів посилення ППО України

Глава МЗС Дмитро Кулеба у розмові з нідерландською колегою Ханке Брейнс Слот обговорив питання притягнення РФ до відповідальності і посилення ППО України, повідомляє Європейська правда.

За словами міністра, на зустрічі обговорили сьогоднішню конференцію "Відновлення справедливості для України" в Гаазі та конкретні кроки для забезпечення правосуддя за російські звірства.

"Я поінформував свого колегу про посилення повітряного терору з боку Росії, включаючи інтенсивне використання балістичних ракет. Повітряний щит України має бути посилений, зокрема, додатковими системами Patriot та ракетами" , – написав Кулеба.

Він також подякував Нідерландам за потужну підтримку і внесок в оборону України і всієї Європи.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України у вівторок 2 квітня перебуватиме з візитом у Гаазі, де проведе низку зустрічей та візьме участь у конференції щодо забезпечення покарання Росії за злочини, скоєні у війні проти України.