У Силах оборони пояснили, чому РФ збільшила застосування балістики з Криму

Військові РФ все частіше застосовують для ударів по Україні балістичні ракети, розміщені на території тимчасово окупованого Криму. Про це розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України полковник Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє Армія Інформ.

"Ворог переключає тактику і на застосування балістики також, розуміючи, що це складна ціль для реагування наших сил ППО. Саме тому вони намагаються тиснути на більш глибокі регіони України, а не тільки на прифронтові райони" , — пояснила Гуменюк.

Вона зазначила, що в Силах оборони мають інформацію про кількість наземних систем і відстежують їхні маневри. А сигнали повітряної тривоги, пов’язаної із загрозою балістики, це наслідок цієї активності.

Щодо ситуації в Чорному морі речниця зазначила, що ворожі ракетоносії споряджені та заведені в пункти базування.

"В принципі їхня готовність дуже висока: 2-3 години достатньо, щоб вони опинилися на бойовому чергуванні. Ми вже бачили, що під час підготовки до масованих атак ворог виводив підводні ракетоносії до чергування" , — сказала Наталія Гуменюк.

Вона також додала, що росіяни могли накопичити досить потужний потенціал ракет «калібр» і цілком ймовірно після зміни керівництва чорноморського флоту рф будуть вишукувати способи повернути собі позиції на морі.