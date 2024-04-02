У Білому домі погодилися, що Ізраїль має перемогти ХАМАС у Рафаху

Американські та ізраїльські високопосадовці провели віртуальну зустріч Стратегічної консультативної групи (СКГ), де обговорили пропозиції адміністрації США Джо Байдена щодо наземної операції армії Ізраїлю в місті Рафах у секторі Гази, повідомляє Європейська правда.

Згідно із заявою Білого дому, сторони погодилися, що мають спільну мету – домогтися поразки терористичного угруповання ХАМАС у Рафаху. Водночас американська сторона висловила своє занепокоєння щодо різних варіантів розвитку подій під час операції у місті.

"Ізраїльська сторона погодилася взяти ці занепокоєння до уваги та провести подальші обговорення між експертами під наглядом СКГ. Подальші обговорення включатимуть особисте засідання групи вже наступного тижня" , – йдеться в повідомленні.

Зустріч скликали радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Ізраїльську сторону очолили радник з питань нацбезпеки Цахі Ханегбі та міністр стратегічних справ Рон Дермер.

Нещодавно прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу скасував візит ізраїльської делегації до Вашингтона після того, як США утримались при голосуванні за резолюцію Радбезу ООН щодо припинення вогню в Газі.

За даними ЗМІ, два дні по тому Ізраїль попросив Білий дім перенести зустріч на високому рівні, щоб послабити напруженість між двома країнами.

США стурбовані поглибленням гуманітарної кризи в Газі і хочуть, щоб Ізраїль розглянув альтернативи наземній операції в Рафаху, куди перебралось близько мільйона палестинців.