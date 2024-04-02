Індія знову купує російську нафту, попри санкції – ЗМІ

Три танкери з російською нафтою "Сокол" знаходяться в портах Індії, один прямує до них, що свідчить про відновлення торгівлі сортом "Сокол", попри санкції США.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Супертанкер Nireta стоїть на якорі поблизу Вішакхапатнама на східному узбережжі Індії, тоді як два інших танкери - Vostochny Prospect і Erecter - знаходяться поблизу Джамнагара на заході, і обидва сигналізують, що їхнім пунктом призначення є Сікка, згідно з даними відстеження суден, зібраними агентством Bloomberg.

Всі вантажі "Сокола", завантажені в березні, і більшість вантажів, відвантажених у лютому, були доставлені до Китаю, але деякі з цих попередніх партій зараз повертаються до Індії.

Раніше індійські НПЗ відмовились від поставок російської нафти державним "Совкомфлотом", через санкції зі сторони країн Заходу.

Однак, нафта продовжує надходити до Індії через трейдерів.

"За словами керівників індйських НПЗ, які попросили не називати їхні імена, змінилося лише те, що "Сокол" тепер постачається трейдерами, а не виробником, і вантажі пропонуються з привабливими знижками, що призвело до відновлення деяких потоків до Індії" , - повідомляють у Bloomberg.

При цьому, залишається незрозумілим, чи були розвʼязані проблеми, пов'язані з торгівлею, і чи всі чотири танкери розвантажать нафту в індійських портах цього місяця.