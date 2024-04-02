Євросоюз про удари по українських ГЕС: Це відповідь Путіна тим, хто вірить у мир

В ЄС заявили, що збільшення жорстокості російських ударів по Україні, зокрема удари по греблях і електростанціях, є відповіддю господаря Кремля Владіміра Путіна тим, хто досі вірить у можливість миру з ним. Про це речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив на брифінгу у Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

За його словами, ЄС пильно стежить за продовженням і посиленням російської агресії проти України останніми днями, коли Росія продовжила тероризувати український народ, здійснюючи масштабні атаки з використанням сотень ракет і дронів проти мирних міст і все більше – проти критичної енергетичної інфраструктури.

"Це те, що ми рішуче засуджуємо. Ми закликаємо Росію припинити ці дії, так само як ми закликаємо Росію припинити свою агресію взагалі. Це жорстока війна проти мирних людей України" , – заявив Стано.

"Це показує природу цієї агресії. Це також відповідь Путіна усім, хто досі думає, що мир з ним можливий. Це модель того, як він відповідає на будь-які зусилля щодо миру, на будь-які дискусії щодо миру на різних міжнародних майданчиках – просто нарощуючи жорстокість, з якою він тероризує мирне населення" , – наголосив речник.

Він підкреслив, що навмисні атаки проти цивільних цілей – це воєнні злочини, і ЄС буде продовжувати підтримку України.