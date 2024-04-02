У "Дії" запустили подачу заяв до міжнародного Реєстру збитків

У застосунку "Дія" запустили подачу заяв до міжнародного Реєстру збитків за знищене внаслідок російської агресії майно.

Про це повідомив﻿ міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запускаємо новий важливий сервіс. Дані з міжнародного Реєстру будуть основою для майбутніх репарацій. Дія стає важливою частиною передавання й відображення масштабів збитків від російської агресії" , – повідомив Федоров.

Як подати заяву

Для початку потрібно оновити "Дію". Наразі доступна подача заяви про знищену або пошкоджену нерухомість: приватний будинок, квартиру, дачний чи садовий будинок або інше житлове приміщення.

Для подання заяви треба бути власником майна та мати Акт про обстеження від місцевої влади.

Федоров зазначає, що надалі буде можливість подавати заяви в реєстр про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Згодом скарги зможе подавати бізнес і держава.