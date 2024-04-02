Майже 60 країн долучилися до конференції "Відновлення справедливості для України" – МЗС

У конференції "Відновлення справедливості для України", яка проходить у вівторок в Гаазі та обговорює правосуддя за російську агресію, беруть участь 57 країн.﻿ Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Європейська правда.

Кулеба розповів про свій виступ на конференції і наголосив на необхідності справедливості для українців негайно.

"У своєму виступі на відкритті конференції 57-ми країн світу "Відновлення справедливості для України" в Гаазі я підкреслив, що українці потребують справедливості вже зараз. Не у віддаленому майбутньому" , – зазначив міністр.

Він поінформував про "відчутні результати" за чотирма напрямками, серед яких:

початок роботи Реєстру збитків;

створення Міжнародного центру з переслідування злочину агресії проти України;

видача Міжнародним кримінальним судом перших чотирьох ордерів на арешт, зокрема глави Кремля Владіміра Путіна;

перші рішення щодо використання заморожених російських активів на користь України.