Кабмін виділив на фортифікації ще понад 5 млрд гривень – Шмигаль
Кабінет міністрів України виділив ще 5,6 млрд гривень на будівництво фортифікаційних споруд. Загалом цьогоріч на фортифікації виділили 20 млрд гривень.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він зазначив, що з них спрямують:
- 1,1 млрд грн для зведення фортифікацій в Донецькій області,
- понад 1 млрд грн — для Запорізької області,
- 1,5 млрд грн – для Сумщини;
- 300 млн грн – для Миколаївщини
- 400 млн грн – для Херсонщини.
"Робота йде в режимі 24/7. Все це потрібно, аби посилити нашу оборону та захистити наших воїнів", – сказав Шмигаль на засіданні уряду.