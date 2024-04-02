Кабмін виділив на фортифікації ще понад 5 млрд гривень – Шмигаль

Кабінет міністрів України виділив ще 5,6 млрд гривень на будівництво фортифікаційних споруд. Загалом цьогоріч на фортифікації виділили 20 млрд гривень.

Про це повідомив﻿ прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що з них спрямують:

1,1 млрд грн для зведення фортифікацій в Донецькій області,

понад 1 млрд грн — для Запорізької області,

1,5 млрд грн – для Сумщини;

300 млн грн – для Миколаївщини

400 млн грн – для Херсонщини.