Close button

Кабмін виділив на фортифікації ще понад 5 млрд гривень – Шмигаль

Кабмін виділив на фортифікації ще понад 5 млрд гривень – Шмигаль
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

Кабінет міністрів України виділив ще 5,6 млрд гривень на будівництво фортифікаційних споруд. Загалом цьогоріч на фортифікації виділили 20 млрд гривень.

Про це повідомив﻿ прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що з них спрямують:

  • 1,1 млрд грн для зведення фортифікацій в Донецькій області,
  • понад 1 млрд грн — для Запорізької області,
  • 1,5 млрд грн – для Сумщини;
  • 300 млн грн – для Миколаївщини 
  • 400 млн грн – для Херсонщини.
"﻿Робота йде в режимі 24/7. Все це потрібно, аби посилити нашу оборону та захистити наших воїнів", – сказав Шмигаль на засіданні уряду.

Новини

Популярні теми форуму

analytics