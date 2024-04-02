Відремонтований енергоблок ХАЕС вивели на максимальну потужність

Енергоблок Хмельницької атомної електростанції, що вийшов з ремонту, виведено на максимально можливу потужність.﻿ Посилаючись на дані НАЕК "Енергоатом", повідомляє Економічна правда.

"Енергоблок Хмельницької АЕС виведений після відновлювального ремонту на максимально можливу потужність" , - інформують енергетики.

В "Енергоатомі" нагадали, що цей енергоблок було повернено у роботу на два тижні раніше запланованого терміну.

31 березня стало відомо, що після ремонту, до роботи був підключений один з блоків Хмельницької АЕС. У звʼязку із введеними обмеженнями НЕК "Укренерго" енергоблок ХАЕС видавав в українську енергосистему 300 МВт-год.

На Хмельницьку АЕС завезли перші партії ядерного палива Westinghouse. Відтепер всі вітчизняні атомні електростанції працюватимуть на американському паливі.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів влітку або восени 2024 року, оскільки прагне компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією.