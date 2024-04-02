Шмигаль анонсував нову хвилю перевірок ВЛК

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні планується суттєво покращити зручності проходження ВЛК в рамках цифровізації та дебюрократизації. Також триває процес перевірок з подальшим реагуванням на дії комісій з боку профільного міністерства. Про це він сказав під час засідання уряду, повідомляє Корреспондент.

"Ще один аспект - максимальна зручність проходження ВЛК для військових. Тут, окрім цифровізації і дебюрократизації, тривають перевірки комісій з боку профільного міністерства" , - зазначив Шмигаль.

За його словами, наразі вже перевірено понад 53 тисячі медико-експертних справ. Зафіксовані порушення, надані рекомендації, по кожному факту буде реагування.

Шмигаль заявив, що перевірки стануть регулярними. У квітні розпочнеться нова хвиля.