Більше половини росіян зіткнулися з колапсом системи ЖКГ – ЗМІ

Колапс житлово-комунального господарства (ЖКГ) Росії відчуває понад половина жителів країни. Зокрема, 60% росіян зіштовхнулися з проблемами у сфері комунальних послуг за останній рік. Про це свідчить опитування Народного фронту, у якому взяли участь майже 16 тис. росіян із 87 регіонів. Про це пише The Moscow Times, повідомляє Корреспондент.

Кожен четвертий учасник опитування мав проблеми з водопостачанням, а 23% – з опаленням. У 57% випадків причиною перебоїв опитані назвали аварії на мережах.

Крім того, 38% респондентів поскаржилися на утримання під'їздів, ліфтів, дворів та "поточний ремонт". Ще третина назвала проблемним технічне обслуговування конструкцій будинку. До того ж 41% громадян назвали стан свого будинку задовільним, поганим або таким, що не змінюється на краще, а 18% респондентів помітили "значне погіршення".

Понад 40% респондентів віддають за комунальні послуги від 10% до 20% сімейних доходів, а до 8% мають заборгованості з ЖКГ, пояснюючи це зниженням доходів на тлі зростання вартості товарів і послуг.

Узимку 2023-2024 років відключення світла, води та тепла внаслідок аварій торкнулися 1,5 млн росіян. З комунальними аваріями зіткнулися 59 російських регіонів, де сталося 557 інцидентів. Число аварій підскочило в 1,5 раза, а кількість постраждалих від них громадян досягла рекорду. У 2018 та 2020 роках кількість постраждалих не перевищувала 800 тис. осіб на рік, а у 2019 році їх було лише 300 тис. осіб.

Попри критичний знос і аварії, російська влада планує радикальне скорочення витрат на житлово-комунальну інфраструктуру.