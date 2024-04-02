У війні в Україні настав критичний момент – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що потрібно забезпечити Україну абсолютно усім необхідним для захисту, оскільки у війні настав критичний момент.﻿ Про це Блінкен заявив у Парижі, куди прибув для переговорів з низкою високопосадовців та президентом Еммануелем Макроном. З посиланням на Le Monde, повідомляє Укрінформ.

"Ми перебуваємо в критичному моменті, коли абсолютно необхідно забезпечити українців тим, що їм потрібно для захисту, зокрема, боєприпасами та засобами протиповітряної оборони" , - заявив Блінкен на спільній пресконференції з міністром збройних сил Франції Себастьяном Лекорню.

Обидва посадовці відвідали завод, що належить виробнику зброї Nexter, який виробляє, зокрема, гармати "Цезар" для українського фронту.

"Гармата "Цезар" стала символом нашої артилерійської коаліції, яка значно збільшила виробничі потужності: було дві гармати на місяць, зараз є шість на місяць, ми збираємося наростити виробництво до дванадцяти гармат на місяць в майбутньому" , - відзначив Лекорню.

У програмі візиту держсекретаря США також переговори із французьким колегою Стефаном Сежурне. Ввечері в Єлисейському палаці Блінкен та Макрон обговорять, як повідомляється, основні міжнародні кризи, зокрема війну Росії в Україні.