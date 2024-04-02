Уряд змінив правила перетину кордону для студентів

Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок, 2 квітня, прийняв зміни щодо перетину державного кордону студентами-бакалаврами.﻿ Про це розповів нардеп Олексій Гончаренко, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За його словами, відтепер студенти-бакалаври віком від 18 до 22 років, які навчаються в університетах в Україні, зможуть виїжджати за кордон на стажування. Мова про магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку.

В Україні з початку дії воєнного стану змінилися правила перетину кордону. Зокрема мова про військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років - вони не мають права виїхати з України.

Однак позиція Державної прикордонної служби щодо виїзду студентів-чоловіків залишається незмінною. Це пов'язано з тим, що Постанова КМУ від 27 січня 1995 року № 57 містить заборону на виїзд студентів та аспірантів, стажистів, докторантів як іноземних вищих навчальних закладів, так і українських вишів, виїзд таким студентам чи аспірантам за кордон заборонено.

Тепер же це правило буде змінено.