ГУР прогнозує ще декілька масованих повітряних атак РФ, а потім паузу

Зараз у Росії залишається близько 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня великої дальності.﻿ Такі прогнози дав представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, повідомляє Укрінформ.

"Зараз у Росії, за нашою оцінкою, залишається близько 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю у понад 350 кілометрів. Ми спостерігаємо тенденцію, що вони, як правило, намагаються тримати свої запаси на рівні не менш як 900 ракет" , - заявив Скібіцький.

За його словами, у квітні цього року Росія прагне виробити близько 40 ракет Х-101.

"Ми прогнозуємо, що росіяни зможуть провести ще кілька масованих атак (2-3 – саме масованих), а далі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення ракет та "Шахедів". Проте окремі локальні обстріли можуть при цьому продовжуватись" , - зауважив представник ГУР МОУ.

Також він описав ситуацію з російськими крилатими ракетами “Калібр”, які агресор майже не застосовує з осені 2023 року.

"Агресор накопичує запас крилатих ракет 3М14 “Калібр” і має у своєму розпорядженні не менш як 260 одиниць. Причому в їхніх планах виробити 30 таких ракет у квітні цього року" , - зазначив представник Скібіцький.

Водночас він нагадав, що росіяни проводять модернізацію протикорабельних ракет “Онікс”.