В РНБО назвали мету масованих ударів Росії

Війська РФ завдають масованих ударів по Україні, щоб залякати населення. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко на зустрічі з експрезиденткою Хорватії Коліндою Грабар-Китарович, повідомляє Радіо Свобода.

«Наше завдання – захистити наші міста і це вкрай складно без західної підтримки» , – сказав Литвиненко під час обговорення ситуації в Україні.

Останнім часом Росія посилила атаки енергетичної інфраструктури України. 22 березня під час масштабної атаки на українську енергетику за останній час РФ завдала удару по найбільшій ГЕС України – Дн﻿﻿іпроГЕС у Запоріжжі. У компанії «Укргідроенерго» повідомили про серйозні пошкодження. Згодом цілями російських атак були Канівська та Дністровська ГЕС.

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