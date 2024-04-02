В Україні щомісяця виробляють до десятка САУ Богдана - NYT

Виробництво українських САУ Богдана виросло до 8 одиниць на місяць. Про це пише The New York Times, повідомляє Корреспондент.

Раніше президент України Володимир Зеленський на засіданні військового селектору у грудні минулого року повідомляв про збільшення виробництва САУ Богдана до 6 одиниць.

"Зараз українська збройова промисловість будує вісім самохідних артилерійських систем "Богдана" щомісяця, і хоча офіційні особи не кажуть, скільки їх було зроблено загалом, збільшення обсягів виробництва сигналізує про потенційний "бум" у вітчизняному виробництві озброєнь" , - йдеться у публікації.

Також зазначається, що українські оборонні підприємства в 3 рази збільшили виробництво бронетехніки та в 4 рази збільшили виробництво протитанкових ракет.

САУ Богдана - це українська колісна 155-мм самохідна артилерійська установка. Розробка розпочата щонайменше з 2018 року. Вона стала першою українською САУ, що розроблена під стандартний для країн НАТО калібр 155 мм. Цьогоріч вона офіційно прийнята на озброєння ЗСУ.