Зеленський: Російські терористи отримують щоразу більш далекобійні відповіді на їхні удари

Президент України Володимир Зеленський у зверненні 2 квітня зазначив, що Росія отримує щоразу далекобійніші відповіді на її удари, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє звернення Зеленського.

"Зараз у Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару. Зокрема, пошкоджені будівлі коледжу, дитячого садочка. Всі служби на місці. Я дякую всім, хто реагує, хто виїжджає на місця ударів, щоб якнайшвидше надати людям поміч. Це найважливіше. Не менш важливо й те, що російські терористи отримують відповіді на їхні удари. Щоразу далекобійніші відповіді".

Глава держави зазначив, що кожен, хто залучений до російської агресії повинен відчувати реально, що агресія їм просто так не минеться.

"Зло повинне втрачати. І втрачатиме. І знову наголошую: ППО для України – це захист життя, це те, що має працювати, системи ППО, які є у світі, не можуть просто припадати пилом десь на базах, коли вони можуть урятувати тисячі життів від російського терору".

Що передувало:

Влада республіки Татарстан в РФ вранці 2 квітня заявила про атаку дронів на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, внаслідок чого стався вибух і є постраждалі, раніше повідомляли, що в Єлабузі збирають "Шахеди". Джерела УП у розвідці зазначили, що за атакою стоїть ГУР, яке застовувало великі літакоподібні дрони.