Глава МЗС Франції прокоментував українські удари по російським НПЗ

Удари українських військових по російських нафтопереробних заводах є самозахистом, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява міністра закордонних справ Франції Стефана Сежурне на спільній пресконференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

"Це (удари за російськими НПЗ - ред.) не викликає майже жодних коментарів з нашого боку. Український народ діє на свій розсуд, у рамках самозахисту", - наголосив міністр.

Він також нагадав, що Росія є агресором, тому "в таких умовах важко сказати щось ще".

Удари по НПЗ

Нагадаємо, останнім часом на російських нафтопереробних заводах все частіше лунають вибухи. Їх причиною є атаки дронів.

Як неодноразово повідомляли джерела, за атаками стоять українські Сили оборони. Станом на 15 березня, тільки з початку 2024 року проти російських НПЗ було скоєно 15 атак, а значні пошкодження отримали вісім заводів.

При цьому сьогодні, 2 квітня, Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міноборони України атакували установку первинної переробки нафти на НПЗ у Нижньокамську, внаслідок чого так виникла пожежа.

Потужність такої установки - 8 млн тонн нафти. Це, своєю чергою, становить 2,6% від загальної річної переробки Російської Федерації на рік.