США попереджали Росію про підготовку теракту саме у "Крокусі" - WP

Уряд США повідомляв владу Російської Федерації не просто про загрозу теракту, а навіть точно вказував, що атака може відбутися саме на торговельний центр "Крокус Сіті Хол" (Crocus City Hall) у Підмосков'ї. З посиланням на The Washington Post, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Американські чиновники зазначили виданню, що більш ніж за два тижні до трагедії, Москві повідомили, що цей концертний майданчик є потенційною ціллю терористів.

"Це породжує нові питання, чому російська влада не вжила більш жорстких заходів щодо захисту місця, де бойовики вбили понад 140 осіб і підпалили будівлю" , - пише видання.

Підліток Іслам Халілов, який працював гардеробником у концертному залі, тієї ночі допоміг людям евакуюватися з будівлі. В одному з інтерв'ю він сказав, що співробітників попереджали про можливість теракту.

Другою ймовірною ціллю терористів була синагога в російській столиці. Уже наступного дня після попередження, Федеральна служба безпеки РФ оголосила про запобігання нападу бойовиків "Ісламської держави" на синагогу в Москві.

"Високий ступінь конкретизації попередження підкреслює впевненість Вашингтона в тому, що "Ісламська держава" готувала напад, який загрожував великій кількості цивільних осіб, і прямо суперечить твердженням Москви про те, що попередження США були занадто загальними, щоб допомогти запобігти нападу" , - пише видання.

Ввечері 22 березня у місті Красногорськ неподалік Москви кілька озброєних чоловіків влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл". За останніми даними росіян, внаслідок атаки загинуло 143 людини.

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". У США підтвердили цю інформацію та заперечили причетність до подій України. У Держдепі вважають, що Росія намагається виправдати війну проти України за допомогою теракту.

Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія знала про підготовку теракту щонайменше за місяць.

Іран також попереджав Кремль про небезпеку атаки ісламістів.

7 березня посольство Штатів у Росії опублікувало попередження про те, що в Москві "екстремісти планують атакувати великі зібрання, зокрема концерти" в найближчі 48 годин. Путін заявив, що це "нагадує відвертий шантаж і намір залякати, дестабілізувати суспільство".

Директор ФСБ Олександр Бортніков сказав, що США передали їм інформацію "загального характеру".