ISW оцінив ефективність зниження мобілізаційного віку в Україні
Зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років підтримає здатність української армії відновлювати та реконструювати існуючі підрозділи та створювати нові. Але щоб належно озброїти всіх мобілізованих військовослужбовців потрібна західна допомога. Такі висновки наводить Інститут вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Військові аналітики зауважили, що зниження мобілізаційного віку є одним із багатьох заходів, які Україна розглядає в рамках зусиль, спрямованих на створення стійкого апарату генерування сил воєнного часу.
Проте Україні необхідно буде забезпечити зброєю всіх мобілізованих військовослужбовців, а тривалі дебати в США щодо військової допомоги Україні та затримки в наданні західної допомоги можуть вплинути на швидкість, з якою Україна зможе відновити деградовані та створити нові підрозділи.
За оцінками ISW, матеріальні засоби, що надаються Заходом, залишаються найважливішим вирішальним фактором для здатності української армії відновлювати і нарощувати свою бойову міць.
Президент України Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон, який знижує призовний вік українських військових із 27 до 25 років. Верховна Рада ухвалила закон у травні 2023 року, а закон набуде чинності 3 квітня 2024 року.