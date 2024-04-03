ISW оцінив ефективність зниження мобілізаційного віку в Україні

Зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років підтримає здатність української армії відновлювати та реконструювати існуючі підрозділи та створювати нові. Але щоб належно озброїти всіх мобілізованих військовослужбовців потрібна західна допомога.﻿﻿ Такі висновки наводить Інститут вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Військові аналітики зауважили, що зниження мобілізаційного віку є одним із багатьох заходів, які Україна розглядає в рамках зусиль, спрямованих на створення стійкого апарату генерування сил воєнного часу.

Проте Україні необхідно буде забезпечити зброєю всіх мобілізованих військовослужбовців, а тривалі дебати в США щодо військової допомоги Україні та затримки в наданні західної допомоги можуть вплинути на швидкість, з якою Україна зможе відновити деградовані та створити нові підрозділи.

За оцінками ISW, матеріальні засоби, що надаються Заходом, залишаються найважливішим вирішальним фактором для здатності української армії відновлювати і нарощувати свою бойову міць.

Президент України Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон, який знижує призовний вік українських військових із 27 до 25 років. Верховна Рада ухвалила закон у травні 2023 року, а закон набуде чинності 3 квітня 2024 року.