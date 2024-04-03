Байден обговорив із Сі Цзіньпіном Україну, Тайвань та КНДР

У вівторок, 2 квітня, президенти США Джо Байден та Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову. Лідери обговорили ключові аспекти відносин між державами, а також війну в Україні.﻿ З посиланням на The New York Times, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Під час діалогу Байден заторкнув теми боротьби з виробництвом наркотиків, конфлікт на Близькому Сході, ядерну програму Північної Кореї та підтримку Китаєм Росії. За словами координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, президенти торкнулися теми несправедливої торгової політики, затриманих американців і блокування в Америці китайської соцмережі TikTok.

Високопоставлений представник адміністрації Байдена зазначив виданню, що бесіда була радше "контрольною зустріччю" перед візитом міністра фінансів і держсекретаря США до Китаю.

Байден хотів наголосити, що Китай не повинен допомагати Росії у відновленні військово-промислової бази. Це пов'язано з тим, що КНР взяла на себе частину торгівлі, яку припинили європейські країни, що дозволило Москві відновити можливості з виробництва зброї.

Крім того, Білий дім попередив Китай, щоб він приборкав кораблі берегової охорони, які обстрілюють із водометів філіппінські кораблі у спірних водах Південно-Китайського моря.

Також в адміністрації президента США заявили, що китайські військові провокаційно використовують літаки та кораблі поблизу Тайваню. При цьому Байдена підтвердив, що США дотримуються "політики одного Китаю".

За словами чиновника, американський президент також хотів, щоб Китай попросив Іран зупинити хутистів від нападів на торгові судна в Червоному морі.

Сі Цзіньпін, у свою чергу, заявив, що тайванське питання - це "перша червона лінія", яку не можна переступати у відносинах між країнами, тож Штати мають вдатися до "конкретних дій" і продемонструвати готовність не підтримувати незалежність Тайваню.

"Дві великі країни, такі як Китай і Сполучені Штати, не повинні розривати свої зв’язки чи відвертатися одна від одної, тим більше не повинні скочуватися до конфлікту або конфронтації. Дві країни повинні поважати одна одну, співіснувати в мирі та прагнути взаємовигідної співпраці, … а не повертатися назад (до протистояння – ред.)" , - сказав Сі.

Китайський лідер також розкритикував "нескінченний потік заходів", яких вживають Штати для придушення економіки, науки та технологій Китаю.

В МЗС Китаю зазначили, що "президенти визнали телефонну розмову відвертою і конструктивною та погодилися продовжувати діалог"