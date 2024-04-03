НАТО зосередиться на дорожній карти вступу України – Держсекретар США

Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив на важливості підготовці дорожньої карти вступу України в НАТО напередодні саміту до 75-річчя Альянсу, який відбудеться в липні у Вашингтоні. Про це він сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне, повідомляє Європейська правда.

Держсекретар зауважив, що як союзники заявили на саміті у Вільнюсі, Україна буде членом НАТО. За його словами, питання полягає в тому, щоб мати хорошу та чітку дорожню карту для досягнення цього висновку.

"Я думаю, що саміт НАТО до його 75-річчя дійсно буде дуже конкретно зосереджений на тому, як ми можемо створити цю дорожню карту. Або, використовуючи інший образ, необхідний міст, який дозволить Україні стати членом НАТО" , – зазначив Блінкен.

Напередодні повідомляли, що 3-4 квітня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрінеться з більш ніж десятком західних колег, а також проведе переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем.

Візит Кулеби відбудеться під час Ради міністрів закордонних справ країн НАТО до 75-річчя Альянсу, яка стане першою такою зустріччю для Швеції як повноправного члена.