У МЗС Німеччини, Франції та Польща розповіли, як Європі посилити оборону
Міністри закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції заявили, що європейські союзники НАТО повинні брати на себе більшу відповідальність за оборону континенту. Про це йдеться у гостьовій статті Анналени Бербок, Радослава Сікорського та Стефана Сежурне, глав МЗС країн Веймарського трикутника, у виданні Politico, повідомляє Європейська правда.
Міністри визнають, що США давно несуть більший тягар в колективній обороні.
"Європейські союзники повинні взяти на себе свою справедливу частку колективного тягаря НАТО і продемонструвати готовність взяти на себе більшу відповідальність за оборону Європи.
Міцний трансатлантичний зв'язок залишається основою нашої безпеки, і ми, європейці, повинні усунути деякі з найбільш нагальних недоліків, які стали до болю очевидними протягом останніх місяців і років: прогалини в можливостях, готовності наших збройних сил, виробничих потужностях, логістиці, стандартизації і оперативній сумісності", – стверджують міністри.
Вони підтвердили необхідність сильнішої і більш дієздатної європейської оборони – такої, що робить позитивний внесок у глобальну і трансатлантичну безпеку і водночас доповнює НАТО і є оперативно сумісною з нею.
Щоб взяти на себе цю більшу відповідальність за спільну безпеку, на думку міністрів, європейські члени Альянсу, повинні зробити наступні кроки:
По-перше, виділення мінімум 2% ВВП на оборону є необхідною передумовою і фундаментом побудови колективної оборони.
По-друге, використання всього промислового потенціалу континенту для модернізації військових сил і засобів, нарощування виробництва і отримання економії від масштабу. Оборонна промисловість, за словами міністрів, потребує обов'язкових довгострокових контрактів – з чіткими термінами, рівнем амбіцій, фіксованими фінансовими зобов'язаннями і гарантіями закупівель з боку урядів.
По-третє, необхідність інвестувати в технології майбутнього, щоб зберегти технологічну перевагу і ліквідувати прогалини в силах і засобах.
"Через два роки своєї агресивної війни Путін будує свою стратегію на прорахунках, що він може виснажити Україну і пережити нашу підтримку. Він також прагне перевірити нашу єдність і рішучість як союзників.
Таким чином, наша відповідь має ґрунтуватися на силі, єдності і співпраці. Ми повинні зробити так, щоб його агресія не виправдала себе – ані зараз, ані в майбутньому", – наголосили міністри.
Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд союзницьких внесків на суму 100 мільярдів доларів протягом п'яти років для України в рамках пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтон.
Як частина пакета, НАТО також може перебрати на себе оперативні обов'язки очолюваної США контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яка координує постачання Києву зброї, вважають джерела.