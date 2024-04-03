Блінкен: Росія не зможе захопити Київ та підкорити Україну

Російський диктатор Володимир Путін не зможе підкорити Україну, а Київ не потрапить до рук Росії.﻿ Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

На питання про те, чи в змозі США пообіцяти, що Київ ніколи не потрапить до рук Росії, Блінкен сказав:

"Я переконаний, що ми вже це зробили. Іншими словами, цього не відбувається, цього ніколи не станеться".

Держсекретар США підтвердив, що на початку повномасштабного вторгнення у Вашингтоні допускали ймовірність "падіння" Києва. Проте тепер США впевнені, що цього не станеться.