Блінкен: Росія не зможе захопити Київ та підкорити Україну
Російський диктатор Володимир Путін не зможе підкорити Україну, а Київ не потрапить до рук Росії. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
На питання про те, чи в змозі США пообіцяти, що Київ ніколи не потрапить до рук Росії, Блінкен сказав:
"Я переконаний, що ми вже це зробили. Іншими словами, цього не відбувається, цього ніколи не станеться".
Держсекретар США підтвердив, що на початку повномасштабного вторгнення у Вашингтоні допускали ймовірність "падіння" Києва. Проте тепер США впевнені, що цього не станеться.
"Але завдяки неймовірному опору українського народу, а також завдяки підтримці, яку Україні надають США, Франція та інші країни, бажання Путіна підкорити всю країну, стерти її з карти світу, зробити частиною Велика Росія не здійснилося і не здійсниться", - заявив він.