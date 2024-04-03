У ЗСУ розповіли, на якому етапі навчання українських пілотів на F-16

Декілька груп українських пілотів продовжують навчання в країнах-союзниках для керування винищувачами F-16. Дві з них вже відточують навички на літаках.﻿ Про це заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

"Зараз дві передові групи перебувають у Данії та США. Вони вже безпосередньо відточують навички на літаках F-16" , - сказав Ілля Євлаш.

Він зазначив, ще одна група продовжує своє навчання, перемістилася з Великої Британії до Франції, де вони освоюють легкомоторні літаки.

"Ще одна група проходить навчання з наземної підготовки в Англії. Зокрема вивчають мову, це один з пріоритетних напрямків. Літаки іноземного виробництва і необхідне належне знання англійської мови" , - додав спікер Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, окрім пілотів, триває підготовка технічного персоналу, щоб надалі ці фахівці вже навчали своїх колег в Україні.

Нагадаємо, наприкінці березня десять українських пілотів вже завершили базовий курс навчання польотів на винищувачах F-16.

F-16 для України

Минулого року Данія та Нідерланди пообіцяли надати Україні 61 винищувач F-16. Для початку поставок необхідно, щоб пілоти та обслуговуючий персонал пройшли відповідне навчання. Україна, зі свого боку, має підготувати необхідну інфраструктуру для винищувачів.

Колишній спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав раніше, що навчання першої групи українських пілотів на F-16 у США має завершитись на початку літа.

Тим часом, видання The New York Times зазначало, що 12 українських пілотів до літа цього року будуть готові до бойових вильотів на F-16. Однак на всіх їх не вистачить літаків.

Додамо, раніше у Пентагоні повідомили, що винищувачі F-16 дадуть "унікальний повітряний потенціал" Україні. Водночас використовувати їх можна буде лише в межах суверенної території.

Днями міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна отримає винищувачі F-16 уже в першій половині цього року. Вона додала, що першими прибудуть літаки з Данії.

Нещодавно повідомлялось, що Бельгія виділила Україні допомогу для обслуговування винищувачів F-16, які ЗСУ отримають у найближчому майбутньому.