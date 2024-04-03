В Україні через негоду знеструмлено понад 300 населених пунктів
Через негоду та шквальний вітер в Україні без світла залишилися понад 300 населених пунктів. Відсутність електроенергії зафіксували одразу у 7 областях країни, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
"Через негоду в Україні знеструмлено 337 населених пунктів", - йдеться у повідомленні Міненерго.
Зокрема, у Київській області без світла залишились 180 населених пунктів, у Чернігівській - 58, у Житомирській - 48, у Хмельницькій - 22, у Дніпропетровській - 20, у Черкаській - 5, у Кіровоградській - 4 населені пункти.
Як зазначили в ДТЕК, на ранок 3 квітня енергетикам ДТЕК вдалося:
- відновити роботу 125 ліній;
- повернути світло 113 тисячам родин у 276 населених пунктах.
"Найбільше постраждала від негоди північна частина Київської області. Сильний вітер призвів до масового падіння конструкцій будівель, дерев та сухих гілок на лінії електропередач", - додали у компанії.