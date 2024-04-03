В Євросоюзі заморозили понад 240 млрд євро активів РФ – єврокомісар

В європейських країнах заморожено понад 240 млрд євро приватних та державних активів Росії. Євросоюз працює над механізмом використання коштів для відшкодування збитків, завданих Україні.﻿ Про це заявив єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерс під час виступу на конференції "Відновлення справедливості для України" у Гаазі, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Він зазначив, що ЄС продовжує працювати над тим, щоб заморожені російські активи були направлені на відшкодування збитків Україні, які завдала Росія. За його словами, дискусії з цього питання тривають, зокрема, як щодо приватних, так і державних активів РФ.

Як сказав єврокомісар, в країнах Європи заморожено 37 млрд євро приватних активі росіян та близько 200-208 млрд євро державних активів Росії.

Також він очікує, що буде швидко ухвалене рішення про використання надходжень від знерухомлених російських активів. Йдеться про 2-3 млрд євро на рік.

Нагадаємо, у вівторок, 2 квітня, офіційно запрацював Міжнародний реєстр збитків. У "Дії" з'явилася можливість подати заявку про знищену нерухомість. Головний офіс знаходить у Гаазі, а у Києві 22 березня відкрили сателітний офіс Реєстру.

Також вчора у Гаазі відбулася конференція "Відновлення справедливості для України". За підсумками була ухвалено декларацію про ідею створення спецтрибуналу для Росії за злочини, які були скоєні проти України під час загарбницької війни. Документ підтримали 44 країни.