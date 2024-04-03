У НАТО спрогнозували, коли ухвалять рішення про $100 млрд для України

Дискусії щодо створення нового багаторічного фонду підтримки України в межах Північноатлантичного альянсу, як очікується, триватимуть до саміту НАТО у Вашингтоні в липні цього року. Про це заявив посадовець Альянсу на умовах анонімності, повідомляє Європейська правда.

За словами співрозмовника видання, міністри закордонних справ країн НАТО, які зберуться в Брюсселі 3-4 липня, "обговорять найкращий спосіб організації підтримки України з боку НАТО, щоб зробити її (підтримку. – Ред.) потужнішою, передбачуванішою і тривалішою".

"На квітневій зустрічі міністрів не буде ухвалено жодних остаточних рішень, і дискусії продовжаться з наближенням Вашингтонського саміту в липні" , – додав посадовець.

Співрозмовник коментував повідомлення ЗМІ про те, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити п'ятирічний фонд на суму 100 мільярдів доларів для підтримки України.

Імовірно, фонд буде створений у розвиток рішення лідерів Альянсу на саміті у Вільнюсі про перетворення так званого Комплексного пакета допомоги в багаторічну програму підтримки Києва на шляху до членства в Альянсі.

У межах цієї ініціативи НАТО також може перебрати на себе оперативні обов'язки очолюваної США контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яка координує постачання Києву зброї.