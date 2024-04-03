Порошенко хоче взяти участь в президентських виборах після війни

Український політик Петро Порошенко в інтерв'ю каналу Al Jazeera повідомив, що планує знову балотуватися в президенти України. Однак, за його словами, для цього треба спершу завершити бойові дії, повідомляє Українська правда.

"Якщо ви питаєте мене, чи планую я брати участь у наступних виборах, — так" , – сказав він.

Водночас Порошенко зазначив, що для проведення виборів Україна має спершу досягти успіху в бойових діях.

Крім того, політик підкреслив, що якщо Україна вступить в Європейський Союз, то він балотуватиметься й до Європарламенту.