У березні РФ застосувала понад 400 ракет і 3000 КАБів – Зеленський
Російські війська у березні застосували проти України понад 400 ракет різних типів, більш як 600 "Шахедів" та 3000 керованих авіаційних бомб.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що "особливо жорстоко Росія бʼє по прифронтових територіях та прикордонних громадах".
"Наш Харків, більш ніж мільйонне місто, зазнає ударів ракет і дронів з першого дня цієї війни. Тепер російські терористи застосовують ще й авіабомби проти Харкова.
Це щоденні знущання і біль, щоденні втрати у місті. Зруйнована критична інфраструктура, щодня руйнування звичайних житлових будинків", – йдеться в дописі.
Президент вкотре закликав надати Україні більше систем ППО для захисту міст від російських повітряних атак.
"Усього цього не буде, коли Україна отримає надійні системи ППО, які можуть врятувати життя наших людей та повернути безпеку нашим містам. "Петріоти" в руках українців довели, що всі форми російського терору можуть програти. І це потрібно – потрібно для нашого Харкова та всіх інших міст і громад, чиє життя зараз під російськими ударами", – додав Зеленський.