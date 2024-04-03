У березні РФ застосувала понад 400 ракет і 3000 КАБів – Зеленський

Російські війська у березні застосували проти України понад 400 ракет різних типів, більш як 600 "Шахедів" та 3000 керованих авіаційних бомб.

Про це повідомив﻿ президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що "особливо жорстоко Росія бʼє по прифронтових територіях та прикордонних громадах".

"Наш Харків, більш ніж мільйонне місто, зазнає ударів ракет і дронів з першого дня цієї війни. Тепер російські терористи застосовують ще й авіабомби проти Харкова.

Це щоденні знущання і біль, щоденні втрати у місті. Зруйнована критична інфраструктура, щодня руйнування звичайних житлових будинків" , – йдеться в дописі.

Президент вкотре закликав надати Україні більше систем ППО для захисту міст від російських повітряних атак.