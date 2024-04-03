Рада може ліквідувати КРАІЛ і передати функції Мінцифрі – нардеп

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні 4 квітня планує ухвалити рішення про передачу функцій Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Міністерству цифрової трансформації. Про це заявив народний депутат, заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк, повідомляє Економічна правда.

"Завтра збереться наш Комітет і проголосує законопроєкт про ліквідацію КРАІЛ (Комісії з грального бізнесу). Функціонал передадуть Мінцифрі" , – написав нардеп.

За словами Железняка, відповідне рішення ухвалять на основі двох законопроєктів – урядового №9256 та доопрацьованого самим Железняком №9256-д.

Він наголошує, що в новий законопроєкт увійдуть норми про посилення покарання за незаконну рекламу, про систему онлайн-моніторингу та інші.