Шмигаль прибув з візитом до Естонії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у середу перебуває з офіційним візитом в Естонії і зустрінеться з президентом Аларом Карісом, прем'єр-міністром Каєю Каллас і спікером Рійгікогу Лаурі Хуссаром, повідомляє Європейська правда.

Свій візит Шмигаль розпочне із зустрічі зі спікером Рійгікогу Лаурі Хуссаром, потім зустрінеться з президентом Аларом Карісом.

На зустрічі з Каєю Каллас вони обговорять всебічну підтримку України, включно з відновленням постраждалої від війни країни. Крім того, буде обговорено тему використання заморожених російських активів, притягнення РФ до відповідальності та тему санкцій. Не залишиться поза увагою і шлях України до Європейського союзу і НАТО.

Каллас перед зустріччю з Шмигалем заявила про продовження підтримки України у військовому, економічному та політичному відношенні. "Ми віримо в перемогу України і в те, що зло може бути переможено" , – заявила вона.

Каллас також наголосила, що настав вирішальний момент і слід продовжувати фокусувати свою увагу на підтримці України:

"Ми не маємо відволікатися на внутрішньополітичні питання, особливо в контексті майбутніх виборів у Європі та за її межами. Якщо агресія Росії в Україні виправдає себе, ми всі опинимося в набагато небезпечнішому світі".

О 16:30 у Будинку Стенбока відбудеться спільна пресконференція прем'єр-міністрів Естонії та України.

Увечері прем'єр-міністри відвідають Меморіал жертвам комунізму на Маар'ямяе.

Крім того, прем'єр-міністр України виступить із промовою перед студентами та викладачами Талліннського технічного університету.